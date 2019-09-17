جيران قاتل أسرته بالأقصر لـ"الوطن": سلوكه سيئ وهناك خلافات مالية

الخلافات المالية كانت الشرارة التي أشعلت الحادث المأساوي الذي شهده مركز أرمنت بمحافظة الأقصر، بعدما عثر على ثلاث جثث متفحمة لسيدة مسنة وابنتها و3 من أحفادها، قتلوا على يد زوج الثانية.

وعقب القبض على المتهم اعترف بارتكابه الواقعة، وقرر وجود خلافات بينه وزوجته، وحصولها على أحكام نفقة ضده، فضلاً عن سابقة تحريره إيصالات أمانة على بياض لصالحها، نظرا لعدم التزامه بتحرير قائمة منقولات زوجية، ولتصاعد حدة الخلافات بينهما، فعقد العزم على التخلص منها وسرقة مشغولاتها الذهبية والإيصالات، وفي سبيل تنفيذ مخططة أعد أداة لارتكاب الجريمة "قطعة حديدية".

جيران مرتكب الجريمة: أخلاقه سيئة بعكس إخوته

خالد النادي أحد جيران المجني عليهم بمركز أرمنت بالأقصر، يروي لـ"الوطن"، أن الحادث وقع في شقة الجدة "التي تقع بشارع السكة الحديد"، حيث سمع من جيرانه بوقوع حريق في شقة المجني عليها، وشاهد الجثة متفحمة تماما، وتفحمت جثة ابنتها وهي تحضن حفيدتها، وأيضا إصابة طفلتين بحروق شديدة.

نزعة انتقامية من أهله.. نفسيون يحللون مرتكب المذبحة الأسرية في الأقصر

وكان مرتكب الحادث يعرف عنه سلوكه غير المهذب، وأنه كان هناك خلافات بينه وبين طليقته، حيث كان يرغب في الحصول على أموال منها لأنها كانت تمتلك قطعة أرض صغيرة ورثتها عن والده، وهو كان يطمع في الحصول على أموال من بيع هذه الأرض، حسب نادي.

ويمتلك منفذ الجريمة محلا لبيع الأدوات الصحية في شارع السبتية بمركز أرمنت، بعد أن غيَّر نشاطه من البقالة التي يعمل بها والده وإخوته، الذين يعرف عنهم الأخلاق والتدين وحسن التربية، حسب حديثه.

"واحد دبح عروسته والتاني حرق عيلته".. جرائم أسرية بشعة في 2019

عبدالسلام محمد، جار آخر عايش الواقعة، فيقول لـ"الوطن"، إنه أثناء عوته من عمله عقب أذان الفجر صباح يوم السبت، شاهد تجمع لأهل المنطقة، وتم إخباره أن هناك حريقا في الشقة، لكن لم يرَ أي من الجيران من هو مرتكب الواقعة، إلا أنهم اكتشفوا عقب ذلك من التحريات أنها تمت بفعل فاعل.

وكان بينهما خلافات زوجية انتهت بالطلاق، ويعرف عنه أنه دائما ما يحدث المشكلات من الآخرين كما أنه سليط اللسان، ويمتلك محلا لبيع الأدوات الصحية، فيما يمتلك والده محلا للبقالة، ووالده وأشقاؤه معروفون بحسن الخلق.