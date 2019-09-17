"ما كنتش عاوز حد يبص لي بشفقة".. هيثم شاكر يتحدث عن فترة مرضه بالسرطان

قال المطرب هيثم شاكر، إنه أصيب بورم سرطاني في القولون منذ 8 سنوات، وسافر إلى الخارج لتلقي العلاج، موضحًا أنه لم يكن ليعلن ذلك على الهواء إلا بعد سماعه تعليقات مسيئة له تتهمه بإدمان المخدرات والكسل في إصدار الألبومات.

وأضاف "شاكر"، خلال حواره في برنامج "صاحبة السعادة"، مع الإعلامية إسعاد يونس، على شاشة "dmc"، أنه تعرض أثناء علاجه بالخارج لعدة مضاعفات في المعدة نتج عن ذلك فقدانه للوزن، مستطردًا: "لما بيدي الابتلاء بيدي معاه الصبر".

وعن سبب رفضه في البداية الإعلان عن مرضه، قال: "ما كنتش حابب أصعب على حد أو حد يبص لي نظرة شفقة، ناس قليلة قوي اللي كانوا عارفين بمرضي"، موضحًا أنه رغم تعافيه من المرض الذي استمر 8 سنوات إلا أن معدته ما زالت تُسبب له مشاكل عديدة.

وتابع الفنان الشاب قائلا: "اللي حصل اختبار من عند ربنا، وعمر ما ربنا بيعمل حاجة وحشة".