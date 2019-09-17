إزالة 13 حالة تعدٍ على أراض أملاك الدولة بـ"العزيزية" في الفيوم

تمكنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة طامية بالتعاون مع قوات الشرطة، بمحافظة الفيوم، من إزالة 13 حالة تعدٍ على أراض أملاك الدولة بقرية العزيزية، ومنح مهلة لحالتين لاستكمال إجراءات تقنين أوضاعهما، وسداد كل مستحقات الدولة وقيمة التقنين.

جاء ذلك، خلال حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة بقرية العزيزية، بمركز طامية، تحت إشراف اللواء أشرف موافي، سكرتير عام المحافظة المساعد، وبحضور اللواء أحمد عبد المنصف، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية، وفقا لبيان صحفي، مساء الإثنين.

وشدد اللواء عصام سعد، محافظ الفيوم، على ضرورة التصدي لكل أشكال التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وإزالة التعديات فور حدوثها، وأنه لا تهاون في الحفاظ على حقوق الدولة، لافتا إلى ضرورة اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين.

كما شدد محافظ الفيوم، على ضرورة الانتهاء من إجراءات التقنين والتصالح بشأن التعديات على أراضي أملاك الدولة في أقرب وقت ممكن.