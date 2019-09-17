إيمي طلعت زكريا تتعرض لحادث سيارة.. ومتابعوها: "اتحسدتي في فرح هنا"

تعرضت الفنانة إيمي طلعت زكريا لحادث سيارة، منذ ساعات قليلة، أسفر عن بعض التلفيات في سيارتها.

ونشرت إيمي طلعت زكريا صورة لسيارتها على حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام" معلقة: "الحمد لله".

وانهالت التعليقات من أصدقاء إيمي واتهموا الحسد بالتسبب في الحادثة وعلق أحد الأشخاص لإيمي ساخرا: "هي هنا تتجوز وإنتي اللي تأخدي العين يا أوختشي" بينما قالت مها عاصم: "أكيد أخدتي عين طبعا، بس بسيطة جت في حتة أدام من العربية بعيد عنك المهم"، وعلقت تونة: "يا ساتر دي العين اللي خدتيها ف الفرح والمهرجان أكيد"، وكتبت سهيلة أيمن: "أكيد اتحسدتي من بعد فرح هنا وأحمد. حمدلله ع سلامتك".