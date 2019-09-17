قاد المحاسب إسماعيل شلبي، وكيل وزارة التموين بالبحيرة، برفقة سمير البلكيمي، مدير عام التجارة الداخلية، ورضا النوام، مفتش الرقابة التجارية، وعلي جودة، مفتش بإدارة تموين أبو حمص، اليوم، حملة مكبرة على عدد من مخابز أبوحمص، استجابة لشكوى من مواطن بقيام أحد المخابز البلدية، بالتلاعب في حصته من الدقيق المدعم بمركز أبوحمص.

وجرى ضبط أحد المخابز لتصرف صاحبه في 37 شيكارة دقيق مدعم زنة 50 كجم من حصته في السوق السوداء، للتربح والكسب غير المشروع، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، حيال صاحب المخبز، وحرر محضر بالواقعة.