قالت ياسمين الحصري ابنة الشيخ محمود الحصري، إن والدها تميز باتقانه وحبه وعشقه لحروف كلام الله، لهذا كان اتقانه وإخلاصه يظهر في تلاوته القرآنية، مبينة أنه كان يعتبر نفسه خادمًا لكتاب الله.

وتابعت "ياسمين"، في لقاء مع برنامج "صباح الخير يا مصر"، المعروض على شاشة القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن الله تعالى ميز أبيها بان يكون أول من جمع القرآن بصوته، بعدما جمعه الصحابة رضوان الله عليهم القران مكتوبًا.

وأضافت أن جرى افتتاح إذاعة القران الكريم بتلاوات الحصري، مبينة أن والدها كان دائما يوصيها وأشقائها بالتشبث بأخلاق القرآن والإسلام والعدل والمساواة والأمن والأمان والاقتداء بخلق الرسول "عليه الصلاة والسلام".

وعن عاداته، قالت ابنة الشيخ الحصر، أنه كان يهدي كل ضيف يزور بيتهم كتاب الله، بهدف نشر تعاليم القرآن، موضحة أن كان في علاقته معه حنونا وبشوشا، موضحة أنه بنى مسجدين ومعهدا أزهريا وترك ثلث ثروته للأعمال الخيرية.

وأشارت إلى أنها أسست برفقة أشقائها جمعية الحصري بعد وفاة والدهم، وبالتعاون مع بعض محبي الخير، مشيرة إلى أنه يجرى إقامة مستشفى ومصنع، بالإضافة إلى مزرعة بهدف نشر أعمال الخير.

وفي نهاية الحلقة، وجهت "ياسمين" رسالة إلى والدها قالت فيها: "أبي وحشتني جدا، أنت في قلبي وتفكيري طول الوقت، وأتمنى أن تكون أعمالى تدخل السرور الى قلبه وهو في دار الأخرة".