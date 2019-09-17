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بالخطوات.. طريقة التظلم على ارتفاع قيمة التليفون الأرضي

بالخطوات.. طريقة التظلم على ارتفاع قيمة التليفون الأرضي

الأنبا مكاريوس ينفي مقتل كاهن بأبوقرقاص: كهنة الإيبارشية جميعهم بخير

الأنبا مكاريوس ينفي مقتل كاهن بأبوقرقاص: كهنة الإيبارشية جميعهم بخير

 محافظ الإسكندرية يعلن بدء تطوير مستشفى الرمد العام  

 محافظ الإسكندرية يعلن بدء تطوير مستشفى الرمد العام  

عاجل.. إلغاء قرار إخلاء سبيل شقيق "بطرس غالي" وإحالته للمحاكمة في تهريب الآثار

عاجل.. إلغاء قرار إخلاء سبيل شقيق "بطرس غالي" وإحالته للمحاكمة في تهريب الآثار

الكشف على 70115 مريضا وإجراء 925 عملية جراحية بالبحر الأحمر خلال أغسطس

الكشف على 70115 مريضا وإجراء 925 عملية جراحية بالبحر الأحمر خلال أغسطس

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