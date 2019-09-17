ألقت قوات الشرطة بمحافظة كفر الشيخ، القبض على 4 متهمين بقتل شقيقهم بعد ضربه بـ"شومة" على رأسه، بعد التشاجر بسبب الخلاف على نصف فدان أرض زراعية ميراث، وحرر المحضر اللازم وجرى عرضهم على النيابة العامة التي قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق مع طلب تحريات المباحث.

تلقى اللواء محمود حسن، مدير أمن كفر الشيخ، بلاغا من مأمور مركز شرطة الرياض، يفيد نشوب مشاجرة بين عددا من الإخوة بعزبة النجارية التابعة للوحدة المحلية بقرية أم سن في مركز الرياض، فأبلغ اللواء هيثم عطا، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، الذي كلف الرائد ضياء راشد بالانتقال إلى مكان المشاجرة، والذي تبين نشوبها بين 6 أشخاص من أسرة واحدة، كما تبين أن أحد الأشخاص مُصابا بجروح في رأسه ونُقل إلى مستشفى الرياض المركزي، وإصابة آخر بجروح مختلفة.

وألقت الشرطة على عددا من الأشخاص وبإجراء التحريات تبين أن سببها خلافا على ميراث يُقدر بنصف فدان أرض زراعية، وأنها نشبت بين 6 أشخاص من أسرة واحدة، كما تبين مصرع "محمد. س. ع"، 42عاما، وهو آخ غير شقيق للمتهمين، كما أصيب آخر.

وحُرر محضرا حمل رقم 4233 إداري المركز، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى كفر الشيخ العام تحت تصرف النيابة، حيث أمرت بانتداب فريق من الطب الشرعي لتشريح الجثة للوقوف على سبب الوفاة وطلب تحريات المباحث.

وتوصلت التحريات أن وراء الحادث 4 أخوات "غير أشقاء" ، وذلك بسبب خلافات على الميراث، وأن المجنى عليهما حاولا زراعة قطعة الأرض، إلا أن الأخوات غير الأشقاء منعوهما فحدثت مشاجرة بينهم، استخدمت فيها "العصا والشوم"، وإنهال عليه بعضهم ضربا بالـ"شومة"، ما أدى إلى مصرعه غارقا في دماءه، وصرحت النيابة بدفن جثمانه بعد الانتهاء من التشريح.

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