قال سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة يون يو تشول، إن مهرجان ليالي السينما الكورية، المقام في القاهرة سيكون بمثابة تراث وتعاون مشترك بين البلدين.

وأضاف خلال تصريحات لفضائية "صدى البلد"، على هامش مشاركته في مهرجان ليالي السينما الكورية، المنعقد في القاهرة، أن مصر لديها تاريخ كبير في الوطن العربي، حيث ينظر إليها كل عربي على أنها مصدر إلهام، خاصة في صناعة السينما: "الأفلام المصرية جيدة جدًا وأعتقد أن هناك تشابه بين البلدين، هذا فيما يتعلق بالأفلام، وفيما يتعلق بالشعب أيضًا".

وأردف: "الشعب المصري يضم عددًا كبيرًا من العائلات في مختلف فئات المجتمع ولديهم hحترام شديد لكبار السن وفيه حب الأخوة والأخوات ونحن لدينا نفس الشيء، لذا فإننا عندما نرى هذا الرباط القوي بين أفراد العائلة في مصر نشعر بنفس الشيء، وهذا ما تعيشه العائلة الكورية".

وعن الأفلام الكورية، قال السفير الكوري: "نحن أيضًا أقوياء بأفلامنا، ففي النسخة الأخيرة من مهرجان كان، حصل الفيلم الكوري على الجائزة الكبرى، حيث نقدم هذه الأفلام بكل وعي وقوة وحب".