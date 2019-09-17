أمر النائب العام المستشار نبيل صادق، بضبط قنصل إيطالي سابق ووضعه على قوائم الترقب والوصول وإدراجه على النشرة الدولية الحمراء في قضية تهريب الآثار إلى إيطاليا.

وسنوافيكم بالتفاصيل بعد قليل.