"كانت بتتفرج".. إصابة طالبة بخرطوش أثناء مرور "زفة عريس" بسوهاج

أصيبت طالبة أمس، برش خرطوش بالرأس والوجه أثناء وقوفها في شرفة بدائرة مركز أخميم بسوهاج، منزلها أثناء مرور موكب عرس وإطلاق أحد الأشخاص النار من بندقية خرطوش ابتهاجا، وجرى القبض على المتهم والسلاح المستخدم.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا بورود بلاغ لمركز شرطة أخميم من مستشفى سوهاج الجامعي بوصول "ندى. ر. ا" 15عاما طالبة وتقيم بندر أخميم مصابة برش خرطوش بالوجه والرأس، انتقل إلى مكان الواقعة ضباط مباحث المركز، وبالفحص وسؤال والدها "ربيعي. ا. ح" 49عاما حداد ويقيم بذات الناحية قرر بأنه أثناء مرور موكب عرس أمام منزله أطلق أحد الأشخاص "لا يعلمه" عيار من سلاح خرطوش كان بحوزته ابتهاجا بالعرس، مما أدى لحدوث إصابة نجلته حال توقفها بشرفة المنزل ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.

توصلت تحريات ضباط وحدة مباحث المركز إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "رامي. ع. ع" 27عاما مندوب مبيعات ويقيم بندر أخميم، وجرى ضبط المتهم والسلاح المستخدم وهو عبارة عن بندقية خرطوش عيار 12 وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.