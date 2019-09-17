بحث سبل التعاون العلمي بين جامعتي بني سويف والتكنولوجية الحديثة

استقبل، صباح اليوم، الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، الدكتور سيد عبد القادر رئيس الجامعة التكنولوجية الحديثة ببني سويف، لبحث سبل التعاون في المجالات التكنولوجية والبحثية والعلمية بين الجانبين .

وأكد الدكتور منصور حسن، خلال اللقاء على أهمية التعاون بين الجامعتين، لا فتأ إلى أن خطوة إنشاء كليات تكنولوجية جديدة تابعة لوزارة التعليم العالي، تأتي في إطار توجه الدولة لتقديم العمالة الفنية الماهرة لسد احتياجات المجتمع الصناعي، والربط بين تلك الكليات والمجتمع الصناعي المحيط بها.

كما تم خلال اللقاء بحث إمكانية تبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وكيفية الاستفادة من جامعة بني سويف باعتباره منارة العلم بالمحافظة، وتنفيذ العديد من الأنشطة والمؤتمرات والندوات وورش العمل المشتركة.