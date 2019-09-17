يشارك الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بوفد برئاسة النائب جبالي المراغي رئيس الاتحاد، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، في أعمال المؤتمر العام الدولي للعمل اللائق، الذيث تنظمه المنظمة الدولية للعمل، والذي بدأت فعالياته صباح اليوم بالعاصمة الكينية نيروبي، بمناسبة الاحتفال بإعلان مئوية منظمة العمل الدولية من أجل العدالة الاجتماعية والعمل اللائق ودور المنظمات النقابية الأفريقية في تحقيق هذه الأهداف.

ويضم الوفد المصري النائب محمد وهب الله الأمين العام للاتحاد، ونائب رئيس منظمة الوحدة النقابية الأفريقية.

بدأت فعاليات المؤتمر بمشاركة الوفود النقابية بالدول الأفريقية، بحضور نائب رئيس جمهورية كينيا الذي أكد في كلمته على دور العمال في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في أفريقيا.

ويشارك الوفد النقابي المصري في فعاليات المجلس العام لمنظمة الوحدة النقابية الأفريقية، وورشة العمل المشتركة مع منظمة العمل الدولية حول أهداف ومكونات التشريعات الدولية، لخدمة مصالح العمال وتوفير عمل لائق لهم على مستوى العالم، ودراسة ما جرى لصالح العمال الأفارقة منذ أكثر من مائة عام.