الليلة.. ختام مهرجان مسرح الهواة الـ17 بالإسكندرية

تختتم مساء اليوم، بمسرح "قصر ثقافة الأنفوشي" بالإسكندرية فعاليات المهرجان السابع عشر لمسرح الهواة "دورة سيد درويش"، ويعلن عن العروض الفائزة بجوائز المهرجان بعد انتهاء العروض المشاركة، والتي يبلغ عددها 10 فرق مسرحية تمثل مختلف فرق هواة المسرح بالجمعيات الأهلية في 8 محافظات هي : القاهرة، الجيزة، القليوبية، بورسعيد، الدقهلية (المنصورة)، أسيوط، الأقصر.

ويقام المهرجان تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة والدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، ويرأس المهرجان الناقد المسرحي الكبير الدكتور عمرو دوارة.

تشكلت لجنة التحكيم هذه الدورة من الفنانين: مديحة حمدي، خالد الذهبي، ياسر صادق، وتبلغ قيمة الجوائز خمسون ألف جنيه .

وتشكلت اللجنة العليا للمهرجان من: الدكتور هاني كمال رئيس الإدارة المركزية للشئون الثقافية، أحمد درويش رئيس أقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، ممدوح أبو يوسف (مديرا)، هناء إسماعيل (منسقا عاما)، يونس شعبان يونس (مقررا) .

تضمنت فعاليات المهرجان بخلاف التكريمات والعروض المسرحية إصدار نشرة يومية يرأس تحريرها الشاعر يسري حسان، وكذلك تنظيم ندوة تطبيقية تعقب كل عرض، يشارك بها نخبة من النقاد المتخصصين وهم الدكتور حسام أبو العلا، أحمد عبد الرازق أبو العلا، محمد الروبي، جرجس شكري ، محمد بهجت.