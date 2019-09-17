استقبل الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف الوفد العلمي الأمريكي من جامعات "تمبل"، و"كاليفورنيا" و"واشنطن" و"يوتا"، شريك الجامعة في مشروع إنشاء مركز التميز للمياه بمحافظة الإسكندرية بتمويل 30 مليون دولار.

جاء وذلك لمناقشة الخطة التفصيلية للمشروع وتفعيل دور الجامعة كشريك رئيس للمشروع، وتشكيل فريق عمل مصري أمريكي لمناقشة محاور المشروع المختلفة.

وأوضح رئيس جامعة بني سويف، أن المشروع يهدف إلى وضع حلول علمية لمشاكل المياه من نقص الإمدادات، والتلوث على اختلاف المصادر، مشيرا إلى تنوع محاور المشروع والتي منها البحوث، والتمويل للمشروعات المتربطة بالمياه، وتطوير البنية التحتية لمعامل بحوث المياه.

وأضاف أن المشروع يسهم في تمويل رسائل علمية للباحثين بالجامعة بمبالغ تتراوح بين 10 آلاف إلى 250 ألف دولار للمشروع الواحد، وبعثات لأعضاء هيئة تدريس، وتطوير مقررات متعلقة بالمياه واستحداث برامج جديدة للمياه واستحداث درجات علمية مشتركه مع جامعات أجنبية، علاوة على إتاحة فرص سفر للطلاب وطلاب الدراسات العليا و أعضاء هيئة التدريس للتدريب والتعلم والبحث.

وفي إجابة عن تساؤل الوفد حول سبب تميز الجامعة في فترة قصيرة وتنوع البرامج الدراسية بها، صرح رئيس بني سويف، بأن الجامعة تضع في اعتبارها احتياجات سوق العمل والميزة التنافسية للمحافظة من الناحية الصناعية والزراعية قبل الشروع في انشاء برنامج جديد، إضافة الى روح الفريق وتشجيع الباحثين على الابداع والتفكير والتعاون بين الطلاب والأساتذة.