قاد وفد من جهاز شئون البيئة بشرق الدلتا برئاسة المهندسة أمال السيد، رئيسة الفرع، حملة، للمرور على عدد من مواقع جمع قش الأرز في ميت غمر بالدقهلية، لمتابعة أعمال "كبس وفرم قش الأرز"، ورصد الأوضاع على جوانب الترع، ومخالفات الحرق للمخلفات الزراعية.

وأشارت "السيد" إلى تزايد عمليات الكبس والفرم والتجميع بواسطة الأهالي والمتعهدين، وذلك خلال متابعتها للمحاور التابعة لجهاز شئون البيئة بشرق الدلتا، ورصد أعمال جمع قش الأرز الدقهلية، بالتعاون مع وزارة الزراعة.

وأكدت استمرار فتح مواقع تجميع قش الأرز في نطاق مراكز المحافظة، بإجمالي 54 موقعا في مركز بلقاس، و32 في بني عبيد ودكرنس.