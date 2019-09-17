انعقد المجلس الخاص -أعلى سلطة إدارية- للمرة الأولى برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة الجديد أمس، واتخذ حسام الدين، أول قرراته بتكليف المستشار طه كرسوع نائب رئيس مجلس الدولة أمين عام خلفا للمستشار فؤاد عبدالفتاح.

ويتكون التشكيل الجديد للمجلس الخاص من المستشار محمد محمود فرج حسام الدين رئيساً لمجلس الدولة ورئيس المجلس الخاص ورئيس المحكمة الإدارية العليا ورئيس دائرة توحيد المبادىء، والمستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ورئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع، والمستشار حسن كمال شلال رئيسًا لمحاكم القضاء الإداري، والمستشار يحيى خضري نوبي رئيسًا لإدارة التفتيش الفني، والمستشار أسامة عبدالعزيز محرم رئيسًا لهيئة مفوضي الدولة، والمستشار أنور خليل رئيسًا لقسم التشريع، والمستشار أحمد عبدالتواب أحمد مرسي رئيسًا للمحاكم الإدارية والتأديبية، وذلك طبقا للائحة الداخلية لقانون مجلس الدولة والتي تنظم ترتيب وتوزيع المناصب وفقًا للأقدمية.