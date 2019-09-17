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الزملوط يصدر حركة تنقلات محدودة بين القيادات التنفيذية بالوادي الجديد

الزملوط يصدر حركة تنقلات محدودة بين القيادات التنفيذية بالوادي الجديد

طبيبة نفسية عن شخصية مرتكب جريمة "طفل قنا": سيكوباتي مستعد للقتل

طبيبة نفسية عن شخصية مرتكب جريمة "طفل قنا": سيكوباتي مستعد للقتل

"المرور" تضبط 6 آلاف مخالفة خلال 24 ساعة

"المرور" تضبط 6 آلاف مخالفة خلال 24 ساعة

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جهود "الداخلية" خلال 24 ساعة.. أبرزها تنفيذ 84 ألف حكم قضائي

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