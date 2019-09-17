الأمم المتحدة: نحتاج 600 مليون دولار لتوفير الغذاء في اليمن

حذر المتحدث باسم برنامج "الغذاء العالمي" التابع للأمم المتحدة هيرفيه فيرهوسل، اليوم، من أن المنظمة الدولية تواجه نقصا كبيرا في التمويل وبدون تقديم المساهمات الفورية، فإن برنامج الغذاء سيتعين عليه تخفيض الحصص الغذائية المقدمة إلى ملايين اليمنيين بداية من شهر أكتوبر المقبل، مؤكدا أن البرنامج بحاجة لأكثر من 600 مليون دولار لتغطية عملياته في اليمن للأشهر الستة المقبلة.

وقال فيرهوسل، في مؤتمر صحفي، إن المنظمة الدولية تشعر بالارتياح تجاه ما أدلى به وكيل الأمين العام للشؤون الإنسان مارك لوكوك، أمام مجلس الأمن الدولي، من أن الأموال الجديدة الخاصة بالاستجابة الإنسانية لليمن سيتم دفعها قريبا، موضحا أنه لدى برنامج الغذاء مهلة تتراوح من 3 إلى 4 أشهر في اليمن لاستيراد ونقل ما يكفي من الغذاء لإطعام الملايين الذين يعتمدون على مساعدات برنامج الأغذية العالمي.

وأشار فيرهوسل، إلى أن هناك حاجة إلى تدفق مستمر للسلع القادمة لليمن لضمان التمكن من إيصال الغذاء إلى الفئات الأكثر ضعفا كل شهر، مضيفا أن متوسط متطلبات البرنامج يبلغ نحو 200 مليون دولار شهريا ليواصل توسيع عملياته للوصول إلى 12 مليون يمني محتاج شهريا، وتابع المسؤول الأممي قائلا: إن البرنامج وصل إلى أكثر من 11 مليون شخص شهريا في الفترة من مايو إلى يوليو الماضيين.

وشدد فيرهوسل، على أنه لا يمكن للمجتمع الإنساني أن يقلل من وتيرة المساعدة حاليا، بخاصة وأن الاستجابة المنسقة للمجتمع الإنساني بأكمله منعت حتى الآن وقوع كارثة في اليمن، محذرا من أنه إذا توقفت هذه التدخلات أو أعيقت بشدة فسوف يتدهور الوضع هناك على الفور.