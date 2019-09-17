قالت وزيرة البيئة والغابات في إندونيسيا سيتي نوربايا بكار، إن الوزارة تحقق مع 370 شركة زراعية يشتبه بضلوعها في إشعال حرائق عمدًا بمقاطعة "رياو" التي تجتاحها حرائق الغابات منذ أيام بهدف تمهيد الأراضي للزراعة.

وأضافت بحسب شبكة "أيه بي سي" الإخبارية الأمريكية، اليوم، أن السلطات أغلقت 49 شركة خلال الأسبوع الماضي، وذلك في إطار التحقيقات من بينها شركة مقرها في سنغافورة و4 آخرين تابعين لمجموعة صناعية ماليزية.

يذكر أن إندونيسيا تعاني من حرائق الغابات سنويًا ما يتسبب في انتشار الدخان الكثيف الذي يغطي أنحاء البلاد ويمتد إلى ماليزيا وسنغافورة المجاورتين، وغالبًا ما يشعل الحرائق أصحاب الأراضي الصغيرة وأصحاب المزارع كوسيلة رخيصة لتنظيف الأراضي وتمهيدها للزراعة.