أكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الفرنسي باتريك برناسكوني، وقوف بلاده إلى جانب لبنان وحرصها على دعمه خاصة خلال المرحلة الراهنة.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري ظهر اليوم لرئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الفرنسي والوفد المرافق له، حيث جرى استعراض الأدوار التي يضطلع بها المجلس الفرنسي وأهميته لا سيما في عملية تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.

وأشار برناسكوني، إلى أن فرنسا تدعم بقوة مشروع مؤتمر "سيدر" الذي يتضمن حزمة من المساعدات لصالح لبنان، معربا عن أمله أن يتم البدء في تنفيذ مقررات هذا المشروع في أقرب فرصة ممكنة.

ويعول لبنان بصورة كبيرة على المساعدات المالية التي أُقرت خلال مؤتمر باريس الدولي "سيدر" الذي عقد في شهر أبريل من العام الماضي 2018، لتجاوز الأزمة المالية والاقتصادية الحادة التي يمر بها حيث أسفر المؤتمر عن منح وقروض ميسرة قدمتها الدول الداعمة والمؤسسات الدولية بقيمة تقارب 12 مليار دولار لصالح لبنان لدعم اقتصاده والبنى التحتية به شريطة إجراء إصلاحات مالية واقتصادية وإدارية جذرية.

ومن المقرر أن يجري رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، زيارة مرتقبة خلال أيام إلى فرنسا يلتقي خلالها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمسؤولين الفرنسيين، حيث سيستعرض الحريري مسار الإصلاحات المالية والاقتصادية التي نفذها لبنان إلى الآن حتى يتسنى للمجتمع الدولي من دول ومؤسسات مانحة البدء في المرحلة الأولى من مشروعات الإنفاق الاستثماري التي اتفق عليها في "مؤتمر سيدر"، حتى يمكن النهوض بالاقتصاد اللبناني.