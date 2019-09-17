حزب "نتنياهو" يتجسس على الانتخابات الإسرائيلية في البلدات العربية

نصب أعضاء بحزب الليكود الإسرائيلي، الذي يرأسه بنيامين نتنياهو، الليلة الماضية، عشية انتخابات الكنيست الثانية والعشرين، كاميرات مراقبة، على مداخل عشرات مراكز الاقتراع في البلدات العربية، وفق ما أقرت القناة الـ 13 الإسرائيلية.

وأفادت القناة الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، بأن أعضاء الليكود ثبتوا معدات بتقنيات متقدمة، تتيح التعرف على الوجه، على مداخل عشرات مراكز الاقتراع العربية.

وبثت القناة الإسرائيلية مقطع فيديو يوثق قيام شخصين بتثبيت جهاز يبدو أنه كاميرا للمراقبة عند مدخل إحدى المدارس العربية، فيما لم تحدد القناة موقع المدرسة.

وأوضحت القناة الإسرائيلية أن أحد المبادرين المشاركين في الحملة الانتخابية لليكود، كان قد تفاخر بعد الانتخابات الأخيرة في أبريل الماضي، بخفض نسبة التصويت بالمجتمع العربي، وذلك عبر نشر كاميرات خفية في مراكز الاقتراع في البلدات العربية، بهدف زيادة تمثيل الأحزاب اليمينية التي كانت مهددة بعدم عبور نسبة الحسم.

يأتي ذلك فيما لا يزال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يعتمد خطاب الكراهية والتحريض العنصري لرفع نسبة التصويت لدى ناخبي اليمين، فيما يردع الناخب العربي عن المشاركة في العملية الانتخابية.

وكانت حكومة الاحتلال برئاسة نتنياهو قد فشلت، خلال الأسابيع الماضية، بتعديل قانون الانتخابات بما يسمح للأحزاب بإدخال كاميرات مراقبة إلى نقاط الاقتراع، بعد أن عكف نتنياهو ومعسكر اليمين على الترويج لمزاعم تزوير واسع في نتائج الانتخابات في المجتمع العربي.

في المقابل، نشر ابن رئيس الحكومة، يائير نتنياهو، صورة تظهر طابورا يصطف فيه عشرات الأشخاص، وادعى أن الصورة تظهر مركز اقتراع في إحدى البلدات العربية، وحرّض أنصار معسكر اليمين على المشاركة في الانتخابات، علما بأن الصورة توثق أحد مراكز الاقتراع في تركيا.