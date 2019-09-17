نظم الاتحاد المصري للرياضة المدرسية، برئاسة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، اليوم، المهرجان الرياضي للدراجات بمشاركة 150 طالبا وطالبة من المراحل التعليمية المختلفة، والذي استضافته محافظة السويس.

وشهد المهرجان تكريم جميع الطلاب المشاركين وتوزيع شهادات التقدير من الاتحاد المصري للرياضة المدرسية.

وقالت الدكتورة إيمان حسن نائب رئيس الاتحاد المصري والعربي للرياضة المدرسية، إنه تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم سيتم تنفيذ عدة مهرجانات رياضية مختلفة خلال الفترة المقبلة بالمحافظات لتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية والاهتمام بمدرسي ومدرسات التربية الرياضية من خلال عقد مجموعة من الحزم التدريبية في مختلف الألعاب.