بدأت أعمال المنتدى العلمي للوكالة الدولية للطاقة الذرية للعام الجاري، اليوم، والذي يعقد في إطار اجتماع الدورة 63 من المؤتمر العام للوكالة وتستمر أعماله يومين، ويبحث التطور في العلاج الإشعاعي لمرضى السرطان.

وقال المدير العام للوكالة كورتيل فيروتا في كلمته الافتتاحية، إن قادة العالم تبنوا أهداف التنمية المستدامة في عام 2015 والتزموا بتقليل عدد الوفيات الناجمة عن الأمراض غير المعدية مثل السرطان، لافتا في الوقت ذاته إلى أن مرض السرطان تسبب في وفاة ما يقرب من 10 ملايين شخص العام الماضي، ومن المتوقع أن يستمر هذا الرقم في الارتفاع.

وشدد فيروتا، على أن الطب الإشعاعي يلعب دورًا أساسيًا في تشخيص وعلاج مرض السرطان، مضيفًا أنه على مدى السنوات العشر الماضية و تحت قيادة المدير العام الراحل يوكيا أمانو، أصبحت مساعدة البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل على تحسين الوصول إلى العلاج الإشعاعي والطب النووي أولوية قصوى بالنسبة للوكالة الدولية للطاقة الذرية وسيبقى الحال مستمرا في المستقبل.