سفير مصر بكييف يبحث مع برلماني أوكراني زيادة حجم الصادرات المصرية

بحث سفير مصر لدى أوكرانيا السفير حسام الدين علي، مع رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الأوكراني بوهدان ييريمنكو، الجهود الجارية لزيادة حجم الصادرات المصرية للسوق الأوكرانية وتفعيل المشروعات الصناعية المشتركة ونقل التكنولوجيا الصناعية والفنية.

وذكرت وزارة الخارجية، أمس الثلاثاء، أن السفير أعرب - خلال اللقاء - عن التهنئة للنائب البرلماني على تولي مهام منصبه البرلماني الجديد، وعلى التطورات السياسية الأوكرانية التي توجتها نتائج الانتخابات الرئاسية والبرلمانية هذا العام لتعكس تطلع الشعب الأوكراني لتحقيق الاستقرار والرخاء.

واستعرض السفير المصري، مختلف مجالات العلاقات الثنائية بين البلدين، وما شهدته من تطور على مختلف المسارات خلال العامين الماضيين، مشيداً بتنامي مستوى التعاون والتنسيق القائمين.

من جانبه، أكد "ييريمنكو"، اهتمام الجانب الأوكراني ببناء علاقات صداقة وتعاون مع مصر، باعتبارها الشريك التجاري الأكبر لأوكرانيا في أفريقيا والشرق الأوسط، كما تم تناول الدور الهام لمجموعة الصداقة المصرية الأوكرانية بالبرلمان الأوكراني ونظيرتها بمجلس النواب المصري، فضلاً عن استعراض نتائج الزيارة التي قام بها وفد من مجموعة الصداقة المصرية البرلمانية بمجلس النواب المصري لكييف شهر ديسمبر الماضي، برئاسة النائب أحمد السجينى، وما شملته من أنشطة ومشاورات تعكس أهمية آليات التشاور الثنائي على المستوى البرلماني.