القناة 12 الإسرائيلية: نتنياهو تواصل مع أحزاب اليمين بعد إغلاق التصويت

تصدرت قائمة "كاحول لافان" استطلاعات الرأي في القنوات الإسرائيلية، مساء أمس، الثلاثاء، بفارق ضئيل عن الليكود، وسط عدم قدرة أي منهما على تشكيل الحكومة حسب التحالفات الحالية، في حين تراوحت قوة القائمة المشتركة بين 11 - 13 مقعدا.

يشار إلى أن هذه النتائج ليست النهائية، إنما عينة من الأشخاص الذين قاموا بالتصويت حتى الساعة الثامنة مساء، ويتم جمعها ميدانيا من أمام صناديق الاقتراع.

وبحسب هذه النتائج، فإن نتنياهو بحاجة إلى عدد من المقاعد يتراوح بين 4 - 7 ليتمكن من تشكيل حكومة، بينما زاد تمثيل القائمة المشتركة عن انتخابات أبريل الماضي في كافة الاستطلاعات، وكذلك حزب "يسرائيل بيتينو".

وسارع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، فور ظهور نتائج الاستطلاعات، إلى الاتصال بشركائه في الائتلاف، قادة "يهدوت هتوراه" و"إلى اليمين"، للتأكيد على استمرار التعاون معهم.

ولفت مراسل القناة 12 الإسرائيلية، عميت سيجال، إلى أن نتنياهو "مجبر على التواصل مع الحريديم للحصول على توصيتهم بتشكيله الحكومة عن الرئيس، لكنه مجبر عن التخلي عنهم لاحقا لتشكيل الحكومة"، في إشارة إلى اشتراط "كاحول لافان" والأحزاب المعارضة لنتنياهو أن تكون الحكومة المقبلة "حكومة وحدة دون الحريديم".

وقال وزير الخارجيّة الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن "نتنياهو هو مرشح الليكود الوحيد لرئاسة الحكومة، عندما تُنشر النتائج النهائيّة سنعمل مع شركائنا لتشكيل حكومة مستقرة، تقود دولة إسرائيل في مواجهة التحديات التي تواجهها".

وقال الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، في بيان مقتضب، إنه سيبدأ مشاورات تشكيل الحكومة بعد حصوله على "صورة الوضع الأكثر دقّة والأقرب قدر الإمكان".

وأضاف ريفلين أن نصب عينيه "الحاجة إلى تشكيل حكومة بسرعة قدر الإمكان، وتحقيق إرادة الشعب، كما عبر عنها في الانتخابات، بالإضافة إلى الامتناع عن انتخابات ثالثة".