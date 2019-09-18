تستعرض "الوطن"، في السطور التالية، أبرز الأحداث المنشورة عبر موقعها، على الصعيدين المحلي والدولي، خلال الـ24 ساعة الماضية.

دينا تنفي تليقها عرضا للرقص في السعودية: "شائعة منتشرة"

نفت الراقصة دينا ما تردد مؤخرا عن تلقيها عروضا للرقص في المملكة العربية السعودية.

"كسر دماغه بشومة".. تفاصيل مقتل شاب على يد شقيقه بسبب الميراث بالعياط

حسم شاب خلافاته مع شقيقه على "الميراث"، حيث أمسك "شومة" وهشَّم رأس شقيقه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، بمنطقة العياط.

السعودية: سنعرض أدلة تورط إيران في الهجوم على "أرامكو"

أعلنت وزارة الدفاع السعودية، أنها ستعرض أدلة تورط النظام الإيراني بالهجوم الإرهابي على منشأتي أرامكو السعودية، كما ستعقد مؤتمرا صحفيا، مساء الأربعاء، تكشف خلاله أدلة تورط إيران بالهجوم، وذلك حسبما نقلت "سكاي نيوز" عربية.

توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعات طقس الثلاثة أيام المقبلة، بأن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد الأربعاء، وطقس لطيف على السواحل الغربية معتدل على السواحل الشرقية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد.

خالد منتصر يشخص مرض مؤمن زكريا "الغامض": يصيب 2 مليون شخص بالعالم

تحدث الكاتب الدكتور خالد منتصر، عن حالة مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي، الذي ظهر مريضًا ومتعبًا للغاية، لدرجة جعلته ينطق الكلمات بصعوبة بالغة، في آخر ظهور تلفزيوني مع الإعلامي مهيب عبدالهادي، ببرنامج "اللعيب"، عبر شاشة "mbc مصر"، ما أثار قلق الجماهير والأسرة الرياضية في مصر.

انتخابات تونس.. هل عاقب الشعب الإخوان وحلفاءهم باختيار "سعيد والقروي"؟

جاءت نتائج الانتخابات الرئاسية التونسية التي أعلنت اليوم حاملة مفاجأة لم تكن متوقعة بوصول أستاذ القانون قيس سعيد إلى جولة ثانية من الانتخابات رغم أن الأضواء لم تكن أبدا مسلطة عليه، وأيضا وصول المرشح نبيل القروي إلى الجولة الثانية وهو الذي يقبع خلف القضبان في قضايا تهرب ضريبي وتبييض أموال.

فيديو.. الإعلام يفضح الهارب محمد علي بالحقائق والبراهين: "خاين وحرامي وأجير"

ضربات متتالية وجهها مقدمو برامج التوك شو التلفزيونية، إلى المقاول الهارب محمد علي، الذي يواصل هجومه على الدولة المصرية ورموزها بادعاءات وافتراءات كاذبة يروجها، مقاطع فيديو على قناته بموقع الفيديوهات "يوتيوب".

"سيكوباتي شديد التوتر".. كيف يرى الخبراء لغة جسد "المقاول الهارب"؟

خلال الأيام القليلة الماضية، نشر المقاول الهارب إلى إسبانيا، محمد علي، عددا من مقاطع الفيديو المسيئة للدولة المصرية، والتي ظهر خلالها منفعلا أثناء حديثه، وبدت على ملامحه علامات عدة فسرها الخبراء والمختصون في التحليل النفسي ولغة الجسد بأكثر من زاوية.

تعديلات مرورية بمحور صفط اللبن بعد سقوط ميكروباص ومصرع 10 بداخله

أجرت إدارة مرور الجيزة عددا من التعديلات الحديثة بمحور صفط اللبن بعد حادث سقوط ميكروباص من أعلى الكوبري أسفر عن مصرع 10 أشخاص وإصابة 4 آخرين.

مكافأة 600 جنيه لكل طالب شهريا.. بدء اختبارات المتقدمين لمدرسة الذهب

انطلقت اختبارات الطلاب المتقدمين للالتحاق بأول مدرسة لتعليم صناعة الحلي والمجوهرات في مدينة العبور (إيجيبت جولد) بمحافظة القليوبية، للعام الدراسي الجديد.

عاجل.. الأهلي يستقر على استبعاد "أزارو" من لقاء السوبر بسبب الإصابة

استقر الجهاز الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، بقيادة السويسري رينيه فايلر، على استبعاد المغربي وليد أزارو، من قائمة الفريق لخوض مباراة كأس السوبر، أمام الزمالك، والمقرر لها الجمعة المقبل، على استاد الجيش المصري ببرج العرب.

بالفيديو.. ليفربول يسقط في اختباره الأوروبي الأول أمام نابولي بمشاركة صلاح

سقط فريق ليفربول أمام نظيره نابولي خارج الديار بثنائية بيضاء، وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب "سان باولو" في إيطاليا، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.