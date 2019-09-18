ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بمنزل مزارع بأسيوط وهروب صاحبها

تمكن فريق مباحث مديرية أمن أسيوط، من ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية المحلية والغير مرخصة، بمنزل مزارع بقرية العقال القبلي التابعة لمركز البداري في محافظة أسيوط.

تلقى اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، إخطارا من اللواء منتصر عويضة، يفيد وردت معلومات لضباط مباحث مركز شرطة البداري، أكدتها التحريات مفادها قيام "أ م م ي " 45 سنة مزارع ومقيم قرية العقال القبلي، دائرة مركز البدارى بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة المحلية.

وعقب تقنين الإجراءات جرى إعداد حملة أمنية بالتنسيق والأمن العام تحت اشرف اللواء أسعد الذكير، مدير الأمن، و اللواء منتصر عويضة، مدير إدارة البحث الجنائي، والعميد أحمد الراوي، رئيس المباحث الجنائية، وبمشاركة ضباط مباحث المركز مدعومين بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي.

واستهدفت الحملة منزل المحرى عنه "أ م م ي " 45 سنة مزارع وجاري ضبطه، وجرى ضبط ورشة تصنيع الأسلحة النارية وبداخلها 10 فرد خرطوش محلي الصنع، وفرد رصاص محلي الصنع، و2 بندقية خرطوش محلية الصنع، وماسورة بندقية خرطوش، وجسم سلاح فرد، و بعض الأدوات والمعدات المستخدمة في تصنيع الأسلحة.

وجرى التحفظ على المضبوطات وحرر المحضر اللازم، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى حول الواقعة، وضبط المتهم الهارب وجاري إستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.