استقرت أسعار الذهب في سوق المعدن الأصفر بداية تعاملات اليوم، إذ استقر سعر بيع العيار 24 عند 788 جنيها في بداية التعاملات.

وسجل عيار 21 نحو 690 جنيها، فيما سجل عيار 18 نحو 591 جنيها، وبيع الجنيه الذهب بـ5.523 جنيه.