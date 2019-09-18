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الصين تؤكد دعمها جهود تعزيز الحوار والتعاون بشأن أفغانستان

الصين تؤكد دعمها جهود تعزيز الحوار والتعاون بشأن أفغانستان

لإجراء محادثات بشأن كشمير.. ترامب يلتقي "مودي" و"خان" الأسبوع المقبل

لإجراء محادثات بشأن كشمير.. ترامب يلتقي "مودي" و"خان" الأسبوع المقبل

سفير السعودية بالكويت: العالم تضامن مع المملكة بعد حادث أرامكو

سفير السعودية بالكويت: العالم تضامن مع المملكة بعد حادث أرامكو

الأرصاد: تعرض مصر لعاصفة ثلجية الخميس شائعة من "السوشيال ميديا"

الأرصاد: تعرض مصر لعاصفة ثلجية الخميس شائعة من "السوشيال ميديا"

"البترول": تنفيذ مشروعات بتروكيماوية بـ2 مليار دولار

"البترول": تنفيذ مشروعات بتروكيماوية بـ2 مليار دولار

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نجوم الفن والغناء يعلنون تأييدهم للرئيس السيسي: احنا معاك ويسقط الخونة

حققت نتائج غير متوقعة.. أهم المعلومات حول انتخابات الرئاسة التونسية

حققت نتائج غير متوقعة.. أهم المعلومات حول انتخابات الرئاسة التونسية

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خالد منتصر يشخص مرض مؤمن زكريا "الغامض": يصيب 2 مليون شخص بالعالم

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