قال الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، اليوم، إن المكتبة تسلمت مساء أمس، 37 كرتونة تضم وثائق ورسائل وكتب للكاتب الصحفي محمد حسنين هيكل، وذلك بعد مفوضات استمرت لأكثر من عام ونصف مع عائلة هيكل.

وأضاف 'الفقي"، خلال احتفالية مكتبة الأهرام بالذكرى الـ 144 لصدور العدد الأول في الإسكندرية، أن التفاوض مع عائلة هيكل كانت أشد مفاوضات المكتبة للحصول على مكتبة أحد الشخصيات البارزة الراحلة، مؤكدا أنهم عائلة شديدة التمسك بالميراث الإبداعي والفكري والعلمي الذي تركه هيكل.

وأوضح أن الكرتونات وصلت المكتبة ومن المقرر البدء في فرزها ثم توثيقها وأرشيفاتها وإدخال جميع المراحل لإعدادها، ووضعها في مكتبة الإسكندرية لتكون متاحة لزوار المكتبة حتى يستطيع الجميع وخاصة الشباب.

وأكد على أن استلام كرتون هيكل قبل احتفالية الأهرام بساعات قليلة، تعد صدفة هائلة بأن تكون وثائق وكتب أكبر كتاب ومؤسسي الأهرام بين طياتها، مشيرا إلى أن المكتبة كانت أنانية في الحصول على وثائق هيكل وليس كتبه فقط، لتكون متاحة لجميع أفراد الشعب.