محافظة الإسماعيلية: جدول زمني للإنتهاء من رفع المخلفات بحديقة الفروسية

أعلن المهندس عبد الله الزغبي السكرتير العام للإسماعيلية، أن أعمال رفع المخلفات والقمامة من داخل أرض الفروسية أمام مبنى الإذاعة والتليفزيون مستمرة على قدم وساق، حتى يتثنى إنهاء جميع الأعمال وفق جدول زمني محدد جرى وضعه.

وتابع الزغبي أن الأعمال مستمرة لليوم الـ5 على التوالي وشهدت إنجازا كبيرا في أعمال النظافة، بعد إزالة تجمعات المخلفات والرتش والقمامة وأعمال التسوية للتربة.

وقال أن الأعمال تجري بالمشاركة المجتمعية و يشارك بها معدات وآليات مديرية الطرق والنقل وشركة المقاولون العرب إلى جانب أجهزة ومعدات المركز والمدينة والعاملون بالأحياء، وذلك من أجل الإسراع في إنهاء تطهير المنطقة بالكامل استعدادا لإعادة تأهيلها والحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمنطقة.