قال الأستاذ الدكتور عبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب إنّ جامعة عين شمس تسير وفق استراتيجية التطوير المستمر، تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، ووفقا لخطة زمنية تهدف لتطوير الخدمات المقدمة للطلاب، لتماثل ما يقدم في مختلف الجامعات العالمية وتراعي متطلبات الطلاب خلال فترة وجودهم بالجامعة خلال شهور الدراسة، وإمكانية التطوير والتجديد الأوسع والأشمل خلال فترة الإجازة الصيفية، وذلك ضمن استعدادات الجامعة للعام الدراسي الجديد 2019/2020.

وشهد قطاع المدن الجامعية "طلبة وطالبات" طفرة كبيرة في تطوير أكثر من 70% من أماكن الإقامة وقاعات الاستذكار والملاعب وصالات الألعاب الرياضية وتنس طاولة والمطعم، بالإمكانيات الذاتية للجامعة وفي زمن قياسي، استكمال للمبادرة الأولى من نوعها "بإيدينا نجملها"، والتي أطلقها القطاع خلال إجازة منتصف العام الجامعي الماضي، وشارك خلالها عدد من الطلاب المتطوعين في تجميل وتزيين المدينة الجامعية، وتطوير نظام التغذية المقدمة للطلاب وفق معايير سلامة الغذاء وفق رؤية يتبناها القطاع لتطوير قطاع التغذية، تعتمد على منظومة رقابية فعالة لضمان جودة وسلامة الغذاء، استنادا على أسس علمية لتعزيز وحماية الصحة العامة للوصول لأعلى مستوى من الأمان والجودة الشاملة للمنتج الغذائي الذي تقدمه الجامعة.

كما شملت خطة التطوير "تحديث المراقبة الطبية والخدمات الطبية المقدمة للطلاب ونظام التكافل الاجتماعي، وصيانة وتجديد قاعات الدراسة وتزويدها بالوسائل التعليمية اللازمة.

وعن رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، أكد الأستاذ الدكتور عبدالفتاح سعود أنّه يتم توفير كل الدعم والرعاية لذوي الاحتياجات الخاصة وقبولهم بالمدينة الجامعية، وتخصيص شباك لطلاب الدمج وذوي الاحتياجات الخاصة بمكتب التحويلات المركزي، وتوفير أماكن للاستراحة والانتظار، وتوفير الخدمات التي تكفل راحتهم، موضحا أنّ الجامعة بصدد افتتاح مركز لذوي الاحتياجات الخاصة يعمل على دمجهم مع أقرانهم وتذليل العقبات أمامهم.

وأكد توفير الدعم للأنشطة الطلابية الفنية والثقافية والرياضية، مشيرا إلى تطوير وتجديد مسرح رعاية شباب الجامعة الذي يقام عليه العديد من المسابقات الطلابية في مجالات المسرح والغناء والعزف الموسيقى.

وأضاف إبراهيم سعيد المشرف العام على قطاع المدن الجامعية، أنّه يتم حاليا الانتهاء من أعمال الصيانة بالمدن، وهناك لجنة كاملة لمراجعة نظافة المدن ورشها بالمبيدات ضد القوارض والحشرات لتكون على أتم استعداد لاستقبال الطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد، موضحا أنّ المدن الجامعية تتأهب لاستقبال نحو 5 آلاف طالب وطالبة تقريبا، وتقدم بالمرحلة الأولى للسكن نحو 7 آلاف طالب وطالبة على الموقع الإلكتروني المخصص للتقديم.