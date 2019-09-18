استقبل الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر الشريف اليوم، وفدًا من سيراليون برئاسة أحمد حسن بنجورا رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بسيراليون، وعدد من الطلاب الوافدين من دولة سيراليون، بمشيخة الأزهر.

وأكد عباس وفقا لبيان المشيخة أنّ الطلاب الأفارقة لهم مكانة خاصة في قلب مصر والأزهر، مشيدًا بدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي والإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب للطلاب الوافدين، بالموافقة على تفعيل مبادرة "100 مليون صحة للأجانب" بالأزهر الشريف، ومعاملة الأجانب كالمصرين.

وأوضح وكيل الأزهر أنّ الأزهر يعمل على دعم الدول الأفريقية، لنشر الوسطية والاعتدال ومحاربة الإرهاب والتطرف، ونشر صحيح الدين بالعديد من اللغات، عن طريق أكاديمية الأزهر لتدريب الأئمة والوعاظ التي تعمل على صقل مهارات الأئمة والوعاظ الوافدين، وإكسابهم الخبراتِ والأساليبَ العَصريّةَ التي تساعدهم على فهم القضايا الفكرية والفقهية في بلادهم، ومعهد تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها.

من جانبه، أشاد أحمد حسن بنجورا رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بسيراليون، بالدور المحوري لمبعوثي الأزهر الشريف بدولة سيراليون في نشر الوسطية والاعتدال، وخلق علاقة بين المسلمين وأصحاب الديانات الأخرى تمتاز بالتسامح والمحبة والسلام.

كما أعرب أعضاء الوفد عن تطلع بلادهم لإنشاء الأزهر الشريف معهدًا أزهريًا بدولة سيراليون، ومعهدًا لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، وزيادة المنح الدراسية المقدمة لأبنائهم الوافدين، تساعدهم على تعلم اللغة العربية وفهم صحيح الدين الإسلامي الحنيف، ليكونوا سفراء في بلادهم يحملون الوسطية والاعتدال التي تعلموها بالأزهر الشريف.