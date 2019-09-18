الزراعة تخصص 15 ألف فدان للهيئة العربية للاستثمار والإنماء

استقبل وزير الزراعة اليوم، محمد بن عبيد المزروعي رئيس الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي والوفد المرافق له، وبحثا تخصيص 15 ألف فدان بمنطقة غرب غرب المنيا لاستغلالها في مشروع استثمار زراعي.

كما بحث سبل زيادة استثمارات الهيئة في مصر وتنسيق إجراءات تنظيم الاجتماع السنوي لمجلس مساهمي الهيئة العربية، المقرر عقده في طنجة بالمغرب، ويرأسه وزير الزراعة المصري.

وذكرت وزارة الزراعة أنّها ناقشت مع المزروعي سبل الاستثمار في مشروع المليون ونصف المليون فدان، ودراسات التربة والمياه لمناطق الفرافرة وغرب غرب المنيا، والفرص والأراضي المتاحة للاستثمار الزراعي وتسهيل الإجراءات، ما يسهم في جذب وتشجيع المستثمرين الزراعيين، لافتة إلى توجه الدولة نحو زيادة زراعة أشجار الزيتون لإنتاج زيت الزيتون وتشجع المستثمرين في هذا المجال.

من ناحيته قال المزروعي إنّ الهيئة العربية ترغب في زيادة استثماراتها في مجال استصلاح الأراضي وإنتاج المحاصيل الزراعية في مصر، خاصة الزيتون وبنجر السكر، وكذا الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي والتصنيع الزراعي.

وأكد الاتفاق على تخصيص 15 ألف فدان بنظام حق الانتفاع للهيئة لمدة 25 سنة قابلة للتجديد من المساحة المخصصة للوزارة، والتي تبلغ 20 ألف فدان في منطقة غرب غرب المنيا.

والهيئة العربية للاستثمار تتكون من 21 دولة عربية مساهمة فيها بنسب مختلفة، ومصر من الدول المؤسسة ولها عضو مجلس إدارة الهيئة هو الدكتور سعد نصار مستشار وزير الزراعة، وهي هيئة استثمارية تعمل على تنفيذ مشروعات لتوفير الغذاء في الوطن العربي بمشاركة شركات قطاع خاص، ويوجد في مصر شركتين تابعتين للهيئة وهما شركة الفيوم للسكر والشركة العربية للحاصلات الزراعية، وتمت الموافقة على الشراكة في مشروع لتصنيع الجبن واللقاحات البيطرية مع شركة ميفاك، وترغب الهيئة في زيادة استثماراتها الزراعية في مصر من خلال تخصيص 15 ألف فدان قابلة للزيادة.