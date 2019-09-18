تسجيل الدخول

أحدث الأخبار

تفعيل المرحلة التاسعة من مبادرة "كلنا واحد"

تفعيل المرحلة التاسعة من مبادرة "كلنا واحد"

"التعليم" تكرم معلمي القوافل التعليمية المجانية على مستوى الجمهورية

"التعليم" تكرم معلمي القوافل التعليمية المجانية على مستوى الجمهورية

مركز شمال أفريقيا للاستشعار عن بعد: إعداد قانون إرشادي بمشاركة مصرية

مركز شمال أفريقيا للاستشعار عن بعد: إعداد قانون إرشادي بمشاركة مصرية

"أسيوط" تستعد للعام الدراسي بتزيين حرم الجامعة ومعرض مستلزمات دراسية

"أسيوط" تستعد للعام الدراسي بتزيين حرم الجامعة ومعرض مستلزمات دراسية

بننبسط برضو.. "حازم" يتغلب على "السنجلة" بـ"فوتوسيشن" مع عروسة لعبة

بننبسط برضو.. "حازم" يتغلب على "السنجلة" بـ"فوتوسيشن" مع عروسة لعبة

"ولاد رزق 2" يربح 275 ألف جنيه في دور العرض أمس

"ولاد رزق 2" يربح 275 ألف جنيه في دور العرض أمس

اختيارات الوطن

لهواة الشهرة السريعة: "اخترع الكذبة.. وارميها على السوشيال"

لهواة الشهرة السريعة: "اخترع الكذبة.. وارميها على السوشيال"

نجوم الفن والغناء يعلنون تأييدهم للرئيس السيسي: احنا معاك ويسقط الخونة

نجوم الفن والغناء يعلنون تأييدهم للرئيس السيسي: احنا معاك ويسقط الخونة

حققت نتائج غير متوقعة.. أهم المعلومات حول انتخابات الرئاسة التونسية

حققت نتائج غير متوقعة.. أهم المعلومات حول انتخابات الرئاسة التونسية

خطوات حجز 1268 قطعة أرض متميزة و814 أكثر تميزًا في 6 مدن جديدة

خطوات حجز 1268 قطعة أرض متميزة و814 أكثر تميزًا في 6 مدن جديدة

فيديو.. الإعلام يفضح الهارب محمد علي بالحقائق والبراهين: "خاين وحرامي وأجير"

فيديو.. الإعلام يفضح الهارب محمد علي بالحقائق والبراهين: "خاين وحرامي وأجير"

خالد منتصر يشخص مرض مؤمن زكريا "الغامض": يصيب 2 مليون شخص بالعالم

خالد منتصر يشخص مرض مؤمن زكريا "الغامض": يصيب 2 مليون شخص بالعالم

الأكثر قراءة

عاجل