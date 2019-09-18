نفت الحكومة التايلاندية، اليوم، صحة الشائعات التي ترددت مؤخرًا حول تفشي مرض حمى الخنازير الإفريقية بالبلاد.

ونقلت شبكة "أيه بي سي نيوز" الأمريكية عن نائب وزير الزراعة برابات بوتاسوثون قوله إنه على الرغم من عدم التأكد من تفشي المرض إلا أنه تم إقامة نقاط تفتيش على الطرق لمنع نقل الخنازير من مناطق الخطر التي تقع معظمها على طول الحدود مع ميانمار.

وتحظر تايلاند واردات الخنازير من ميانمار التي سجلت أول ظهور لمرض حمى الخنازير الإفريقية الشهر الماضي، كما سجلت أيضا لاوس وكمبوديا حالات إصابات قليلة.

وكانت مواقع إخبارية تايلاندية، أشارت في وقت سابق، إلى أن السلطات أعدمت حوالي 200 خنزير في مقاطعة "شيانج راي" الشمالية وتم إرسال عينات من الأنسجة لإجراء الاختبارات المعملية لها.

ونقلت هذه المواقع عن رئيس مكتب تنمية الثروة الحيوانية في "شيانج راي" نوبورن ماهاكانثا قوله إن عملية إعدام الخنازير كانت تدبيرًا وقائيًا بعد أن ظهرت بعض الأعراض مثل ضعف الشهية على عدد منها.

جدير بالذكر، أن حمى الخنازير الإفريقية تسببت في نفوق قطعان عديدة من الخنازير في الصين ودول آسيوية أخرى قبل الوصول إلى كوريا الجنوبية، وهي غير ضارة للأشخاص، ويعد مرضًا معديًا للغاية ومميتًا للخنازير ولا يوجد له أي علاج معروف حتى الآن.