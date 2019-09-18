"جثتها اتفحمت على الكرسي المتحرك".. هكذا سجلت معاينة النيابة العامة وتحريات المباحث التي جرت بشأن حريق غرفة في دار مسنين بعقار سكني بمنطقة المهندسين، وصرحت النيابة بدفن الجثة.

ورحجت التحقيقات، أنَّ الحريق بسبب "ماس كهربائي" في غرفة المتوفية، أدى إلى اشتعال النيران والتهمت النيرن جسدها لكونها "قعيدة" ولم تتمكن من الخروج من الغرفة، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.

وجاء في تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية التى جرت تحت إشراف اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث، أن بداية الواقعة كانت بورود بلاغ لشرطة النجدة بالجيزة، بنشوب حريق في دار رعاية بالمهندسين بمنطقة العجوزة.

وانتقلت قوة أمنية من المباحث والحماية المدنية، تحت إشراف العقيد عمرو البرعي مفتش مباحث وسط الجيزة، إلى مكان الواقعة، وتبين أن الحريق نشب في غرفة بالدار التي تقع على مساحة 500 متر بعقار سكني بالمنطقة، وأن النيران التهمت جسد نزيلة بالدار تبلغ من العمر 68 سنة، وأنها لم تتمكن من الخروج لكونها "قعيدة".

وأمر اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية، بتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق، وقررت انتداب المعمل الجنائي لبيان أسباب الحريق، ومناقشة المسؤولين عن الدار، وطلبت تحريات المباحث ولا تزال التحقيقات مستمرة.