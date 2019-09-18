أعلنت اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، أسعار تذاكر مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك، والمقرر إقامتها الجمعة المقبلة على ملعب برج العرب بالإسكندرية، وذلك في تمام الساعة 8 مساءً.

وحددت إدارة الاتحاد أسعار التذاكر التذاكر كالتالي

1- 100 جنيه للدرجة الثالثة.

2- 350 جنيهًا للدرجة الأولى.

ويمكن شراء تذاكر المباراة من خلال التوجه بمقرات أندية الأهلي والزمالك.

كما حدد الاجتماع الأمني لمباراة السوبر خطوط سير الجماهير إلى الاستاد، حيث يسلك جمهور الزمالك محور التعمير عن طريق الكيلو 21، أما جمهور الأهلي فسوف يسلك مدخل الهوارية من الصحراوي .

وجرى تخصيص الجهة اليمنى لجمهور الزمالك، وتحدد بوابة 10 لدخول حاملي تذاكر الدرجة الموحدة، وبوابة 2 لدخول حاملي الدرجة الأولى، فيما تم تحديد بوابة 7 لدخول جماهير الدرجة الموحدة للنادي الأهلي، وبوابة 3 لحاملي تذاكر الدرجة الأولى من جمهور الأهلي، بينما تم تحديد بوابة 4 لدخول الفريقين.