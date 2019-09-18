غضب في تايلاند بعد أمر شرطي بالتجسس على الطلاب المسلمين في الجامعات

دعت جماعة للطلاب المسلمين في تايلاند الشرطة اليوم، إلى الغاء أمر يطلب من الجامعات توفير "معلومات استخباراتية" عن الطلاب المسلمين ونشاطاتهم في البلد الذي تدين أغلبيته بالبوذية.

ويشكل المسلمون ثاني أكبر مجموعة دينية في تايلاند ويقيم معظمهم في الولايات الواقعة أقصى جنوب البلاد والتي تشهد منذ 2004 نزاعا بين المتمردين الانفصاليين الملايو المسلمين والسلطات التايلاندية.

وتتهم جماعات حقوقية الدولة بشن حملات مكثفة ضد أغلبية الملايو المسلمين في تلك المنطقة الخاضعة للحكم العسكري. والأسبوع الماضي أصدر "مكتب الفرع الخاص" أمرا إلى الجامعات في جميع أنحاء البلاد بتقديم "معلومات استخباراتية" عن الطلاب المسلمين ونشاطاتهم في الجامعات، بحسب ما صرح المتحدث باسم الشرطة كريسانا باتانشاروين لوكالة "فرانس برس" الفرنسية أمس الثلاثاء، بسبب ما قاله انه "أسباب أمنية".

وأثارت تلك الأنباء غضب المسلمين، ودعا "اتحاد الطلاب المسلمين في تايلاند" البرلمان إلى "إلغاء" الأمر، وقال رئيس الاتحاد أشرف اواي أمام البرلمان إنّ الأمر "يشكل كذلك شكل من أشكال التمييز الذي ينتهك الدستور، موضحا أنّ "مثل هذه الاتهامات التي لا أساس لها قد تخلق انقسامات بين الطلاب المسلمين وغيرهم من الطلاب في الجامعة والمجتمع".

وأضاف أواي أنّ الاتحاد علم بأنّ الشرطة طلبت معلومات عن الطلاب المسلمين من 3 جامعات كبيرة على الأقل، بينما دافع قائد الجيش الذي تحول إلى رئيس للوزراء برايوت تشان-او-تشا، أمس الثلاثاء عن مكتب الفرع الخاص، ونفى أن يشكل "إنشاء قاعدة بيانات" انتهاكا لحقوق الناس، وقال للصحفيين: "لا يمكن ان نعتقل أي شخص لم يرتكب خطأ".

من جانبه، أوضح سوناي فاسوك من منظمة "هيومن رايتس ووتش"، أنّ تصريحات برايوت تظهر "توجها مقلقا بتزايد الاسلاموفوبيا في تايلاند"، مضيفا: "هذا تمييز توافق عليه السلطات" مضيفا أنذ الدستور التايلاندي يحظر صراحة التمييز ضد جماعات دينية أو اتنية مختلفة، وأكد أن ذلك "يمكن أن يزيد من تطرف المسلمين في الجنوب ويفاقم النزاع".

ومنذ عام 2004 تشهد تايلاند ذات الغالبية البوذية تمردا انفصاليا في معظم الأقاليم الحدودية مع ماليزيا، والتي تضمّ غالبية مسلمة، في نزاع أسفر حتى الآن عن مقتل 7 آلاف شخص، غالبيتهم من المدنيين.