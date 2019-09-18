قالت وزارة الطيران المدني، إن دمج وإعادة هيكلة شركات مصر للطيران تسهم في تحسين الخدمات للركاب ومضاعفة أسطول الشركة، وتحقيق أرباح مضاعفة خلال المرحلة المقبلة.

وكشفت الوزارة، في بيان اليوم، أن الفترة المقبلة ستشهد افتتاح مشروعات التطوير للمطارات، بإنشاء مباني جديدة وتوسعات أخرى وتطوير أجهزة الملاحة الجوية وشبكة الرادارات وضم أجهزة حديثة.

وشكلت الوزارة لجنتين من مصر للطيران والملاحة الجوية، لتطوير المجال الجوى وتحقيق أكبر جدوى اقتصادية، والتغلب على جميع الصعوبات ليصبح المجال الجوي المصري مجالا جاذبا، والعمل على تقليل المسافات بين كل نقطة، وفتح طرق جوية جديدة اختصارا للمسافات لجذب أكبر عدد من الطائرات العابرة للمجال الجوى، وبالتالي تقليل استهلاك الوقود وهو ما يعود بالنفع على الراكب وشركات الطيران.

جاء ذلك، خلال لقاء لقيادات وزارة الطيران المدني، مع ضباط المراقبة الجوية وبعض العاملين بشركة مصر للطيران.

وقدمت الوزارة الشكر لجميع الطيارين والمراقبين الجويين على جهودهم التي بذلوها خلال الفترة الماضية، وتحقيق نتائج مبهرة وإيرادات كبيرة أفضل من كل عام، وأسهم في خلق مجال جوي جاذب لجميع شركات الطيران، وإضافة لجميع مستخدمي المجال الجوي المصري.

وأشادت الوزارة بدور جميع أطقم الركب الطائر والملاحة الجوية في ذروة التشغيل، خلال موسم الحج لهذا العام والذي تزامن مع فترة الأعياد والإجازات، بفضل التخطيط الجيد والتنسيق الدائم الذي يتم قبل البدء في تنفيذ أي عمل أو مشروع، مؤكدا على ضرورة تحفيز كل مجتهد في قطاع الطيران وربط هذا التحفيز بالأداء وبتحقيق نتائج إيجابية.

حضر اللقاء الطيار سامح الحفنى رئيس سلطة الطيران المدني والطيار حسن التهامي أمين عام وزارة الطيران، والطيار أحمد جنينة رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية والطيار أشرف الخولي رئيس شركة الخطوط الجوية، ولفيف من قيادات وزارة الطيران المدني.