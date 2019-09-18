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قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة يناير 2020

قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة يناير 2020

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