قال السفير أبا بكر الصديق، المتحدث باسم وزارة الخارجية السودانية، إن العلاقات المصرية السودانية وطيدة للغاية، وهناك دعما متبادلا بين البلدين، واعتبار كلًا منهما أن البلد الآخر جزء من أمنه القومي، موضحًا أن مصر لها دور كبير في دعم خيارات الشعب السوداني والوقوف إلى جانبه وتقديم الدعم السياسي له.

وأضاف "الصديق"، خلال مداخلة هاتفية في نشرة "أخبار TeN"، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، أن مصر ساهمت في تقديم مساعدات عينية للسودان، وقدمت دورًا كبيرًا للغاية للسودان خلال ترأس مصر الاتحاد الإفريقي، حيث أسهمت بقدر كبير جدًا في أن يتخذ الاتحاد الافريقي موقفا متفهما من التغيير الذي حدث في السودان ويستجيب ما نادت به الثورة في السودان.

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية السودانية، إلى أن مصر كان لها دورا في قرار عودة دولة السودان لاستئناف نشاطها الطبيعي في الاتحاد الأفريقي باعتبار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسًا للاتحاد الأفريقي.

وتابع: "هذا الدعم بين البلدين أمر طبيعي، ويعبر عن تاريخ العلاقات بين البلدين والأهمية الاستراتيجية لكلُ منهما للأخر".