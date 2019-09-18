أعربت الفنانة الكويتية منى شداد، عن استيائها الشديد من التعليقات غير اللائقة التي تصلها من بعض الأشخاص على صفحاتها بمواقع السوشيال ميديا، مهددة بتحويل كل الرسائل، التي ينص محتواها على كلمات غير لائقة للجرائم الإلكترونية.

وقالت "شداد"، خلال تدوينة لها على موقع "انستجرام": "راح ابتدي أحول كل المسجات الغير محترمة والكلمات الغير لائقة للجرائم الإلكترونية للتحقيق، لأنه صراحة طفح الكيل من التمادي علي بقلة الأدب من أشخاص للأسف ليس لديهم أخلاق ولا مبادئ، وعيب الكلام اللي ماله معنى، ارتقوا بكلام وهذي الرسالة لبعض الأكونتات المزيفة، وهالمرة ما راح أسكت".

وتابعت: "مو معناته إني طيبة أسكت، ولا راح أسكت وكل أكاونت يسيؤون لي ويتكلمون في أمور لا تعنيهم راح يتحاسبون بشكل كافي".

منى شداد صرحت مؤخرًا أنها تتعرض كثيرًا للتنمر والتعليقات السيئة، بسبب وزنها الزائد، مؤكدة أن ذلك الوزن حدث نتيجة سوء حالتها الصحية وليس من كثرة تناول الطعام كما يتصور البعض.