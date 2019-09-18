اكد البابا تواضروس الثاني، أهمية أن يسلك الإنسان بجدية في حياته، مشيرا الى أن الإنسان الروحي لا ينساق وراء التيارات وأن الشخص غير الناضج يكون فريسة للأفكار المختلفة، ويكون غير مدرك لطريقه بوضوح، مؤكدا أن العقيدة والإيمان القبطي ثابت ولن يجري اختراعه.

جاء ذلك، خلال العظة الأسبوعية التي ألقاها البابا بكنيسة رئيس الملائكة ميخائيل، والقديس الأنبا بيشوي ببيت الكرمة بكنج مريوط بالإسكندرية.

وقال البابا إن "الإنسان الروحي هو شخص صاحب مبادئ، والفساد وعدم الأمانة من الأدوات التي تهدم الشعوب، فالفهلوة لا تبني أي مجتمع أو وطن أو الإنسان نفسه".

وأضاف أن الإنسان الروحي هو شخص مستعد للبذل والعطاء لكل إنسان وليس لأسرته فقط، منوها بأن الإنسان الروحي أيضا شخص يتسم بالشجاعة ومواجهة الصعاب.

وأشار إلى أن أهم سمة في الرجولة الحقيقية هى التحلي بصفة القيادة وتنظيم العمل، لافتا إلى أن هناك بعض الصفات يجب أن تتحلى بها الفتيات والنساء أهمها "الرقة والعاطفة والجمال"، ولا يقصد به جمال الشكل ولكن جمال الطباع والنفس، وكذلك التضحية، محذرا الشباب من الأفكار الغريبة عن مجتمعنا، ومطالبهم بالاحتراس منها.