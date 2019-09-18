"كونوا رجالا".. البطولة الروحية في عظة البابا تواضروس

ألقى البابا تواضروس الثاني، مساء اليوم، عظته في اجتماع الأربعاء الأسبوعي، والذي أقيم بكنيسة رئيس الملائكة ميخائيل والقديس الأنبا بيشوي ببيت الكرمة بكنج مريوط، وحملت العظة عنوان "كونوا رجالًا"، ودار موضوعها عن البطولة الروحية وحضرها شباب قطاع غرب الإسكندرية بصحبة الأسقف العام للقطاع الأنبا إيلاريون.

حضر الاجتماع من أساقفة الكنيسة إلى جانب الأنبا إيلاريون، كل من الأنبا كيرلس أسقف ورئيس دير الشهيد مارمينا بمريوط والأنبا بافلي، الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزه، والأنبا هيرمينا، الأسقف العام لكنائس قطاع شرق الإسكندرية، والأنبا ساويرس، الأسقف العام لديري القديسين الأنبا موسى الأسود بالعلمين، والأنبا توماس بإخميم والأنبا ميخائيل، الأسقف العام لكنائس قطاع حدائق القبة والوايلي.

كما حضر اجتماع البابا القمص أبرآم إميل وكيل عام البطريركية بالإسكندرية.