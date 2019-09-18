أعلنت الكويت، أنّها رفعت حالة الاستعداد القتالي لبعض وحدات الجيش، في إجراء احترازي يأتي بعد تقارير أفادت باختراق طائرة مسيّرة أجواء البلاد، في نفس اليوم الذي تعرّضت فيه منشآت نفطية في السعودية لهجمات غير مسبوقة.

وقالت رئاسة أركان الجيش، في بيان اليوم، إنّه "نظراً لما تمرّ به البلاد من أوضاع متصاعدة، تعلن رئاسة الأركان العامة للجيش عن رفع حالة الاستعداد القتالي لبعض وحداتها".

وأوضح البيان أن هذا الإجراء يندرج ضمن الإجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها في مثل هذه الظروف، حفاظاً على أمن البلاد وسلامة أراضيها ومياهها وأجوائها من أي أخطار محتملة.

وتابع: "في هذا الصدد يقوم الجيش الكويتي بتنفيذ التدريبات الجوية والبحرية، للوصول إلى أعلى درجات الجاهزية والكفاءة القتالية".

يأتي هذا القرار بعد فتح السلطات الكويتية تحقيقاً في معلومات تحدّثت عن "تحليق" طائرة مسيّرة فوق أحد قصور أمير البلاد، السبت، في نفس اليوم الذي استهدف فيه هجوم غير مسبوق منشأتين نفطيتين في السعودية.

وأعلن المتمردون الحوثيون في اليمن، مسؤوليتهم عن الهجوم على المنشأتين النفطيتين، لكنّ واشنطن وجّهت أصابع الاتهام إلى إيران التي نفت أي ضلوع لها في ذلك.

وكانت صحيفة "الرأي" الكويتية ذكرت أنّ طائرة مسيرة بحجم سيارة صغيرة، هبطت فجر السبت إلى ارتفاع 250 متراً، وحلّقت فوق قصر أمير الكويت قبل أن تنير أضواءها وتغادر الموقع.

وعقب ذلك أعلن مجلس الوزراء "إجراء تحقيق شامل وفوري بشأن تحليق طائرة مسيرة في مناطق على الجانب الساحلي من مدينة الكويت"، مشددا على "ضرورة تشديد الإجراءات الأمنية حول المواقع الحيوية داخل البلاد".

وكتبت "الرأي"، أن الطائرة المسيرة حلقت فوق القصر الساحلي لأمير الكويت الذي يجري حاليا فحوصات طبية في الولايات المتحدة.