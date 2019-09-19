أحمد مراد ينفي تعاطي المخدرات لتأليف أعماله الأدبية: "مبشربش سجاير"

كشف الكاتب والروائي أحمد مراد عن أسباب اتجاهه لتأليف روايات غير نمطية في مثل الفيل الأزرق وتراب الماس وغيرها.

ونفى مراد، خلال لقائه مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء dmc"، المذاع عبر فضائية "dmc"، تعاطيه أي نوع من أنواع الحبوب أو الأقراص التي تجعله يؤلف هذه النوعية من الروايات مضيفا، "أنا مبشربش سجاير حتى".

وقال مراد إن ما يحركه هو الشغف وأنه يسعى لاكتشاف الأشياء الجديدة، مضيفا، "اللي مبلاقيهوش على رفوف المكتبات لازم أكتبه"، لافتا إلى أن نقص الروايات الخيالية كان السبب وراء اتجاهه لتأليف هذه النوعية من الروايات.

وأوضح مراد أنه يسعى للخروج عن الإطار، مشيرًا إلى أن الفن هو الجنون "المفروض تتجنن وتطلع حوت ماشي في السما".

وتابع: "الخيال وبث الخيال في الناس دي الحقيقة اللي بتبقى والحضارات كلها فاضل منها الخيال اللي موجود سواء اللي كتب أو اللي رسم وانزل أي مقبرة مصرية هتلاقي كل اللي فيها قصص شيقة جدًا".

وتساءل مراد عن عدم تقديم مثل هذا النوع من الفن في الوقت الذي ندفع فيه الأموال لنشاهده من الخارج موضحا أن السبب في ذلك خوف بعض المنتجين من المخاطرة وإنفاق الأموال على أمثال هذه الأنواع الجديدة من الفن.