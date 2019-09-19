كشف الكاتب والروائي أحمد مراد تفاصيل تحويل روايته 1919 لفيلم سينمائي جديد بعنوان "كيرا والجن".

وقال مراد، خلال لقائه مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، إن كيرا والجن هم الأبطال الأساسيين في العمل، مشيرا إلى أن الفيلم لن يكون من نوعية الأفلام التاريخية ولكنه سيكون "فيلم أكشن" وسيؤدي بطولته أكبر نجمين في الساحة العربية كريم عبدالعزيز وأحمد عز.

وأوضح مراد أنه ما زال يُعدل في السيناريو بالاتفاق مع المخرج مروان حامد، لافتا إلى أن الفيلم يقول إن القاهرة التي تعيش فيها الآن لا تمت بصلة للقاهرة الحقيقة، التي كانت موجودة في العشرينيات وإظهار بطولة المصريين الذين وقفوا أمام المحتل بكل جرأة وقوة مشيرًا أن الفيلم سيُظهر المرأة الصعيدية بشكل مختلف.

وأشار مراد أن الفيلم حاليًا في مرحلة الإعداد واختيار المناظر والديكورات، موضحا أن تصويره سيبدأ قبل نهاية 2019 على أن يتم عرضه في موسم عيد الأضحى القادم أو في الموسم الصيفي لعام 2020.