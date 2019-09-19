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إيناكتس القاهرة يفوز بالمسابقة العالمية: صنعوا فوطا صحية من ألياف الموز

إيناكتس القاهرة يفوز بالمسابقة العالمية: صنعوا فوطا صحية من ألياف الموز

تنقلات العام القضائي الجديد أول الملفات على مكتب النائب العام

تنقلات العام القضائي الجديد أول الملفات على مكتب النائب العام

التونة ورقم 5 والمثلث.. مواصفات اللانش بوكس الصحي والآمن

التونة ورقم 5 والمثلث.. مواصفات اللانش بوكس الصحي والآمن

الصغرى تصل لـ16.. طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة

الصغرى تصل لـ16.. طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة

تحسباً لتقلبات الطقس.. المحافظات الساحلية تستعد لمواجهة أخطار السيول

تحسباً لتقلبات الطقس.. المحافظات الساحلية تستعد لمواجهة أخطار السيول

وظائف ولا في الأحلام.. "نام وكل ريش واحبس بالقهوة"

وظائف ولا في الأحلام.. "نام وكل ريش واحبس بالقهوة"

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تحسباً لتقلبات الطقس.. المحافظات الساحلية تستعد لمواجهة أخطار السيول

تحسباً لتقلبات الطقس.. المحافظات الساحلية تستعد لمواجهة أخطار السيول

سد النهضة.. أزمة من أيام السادات تفاقمت في 2011 ووثيقة للحل في عهد السيسي

سد النهضة.. أزمة من أيام السادات تفاقمت في 2011 ووثيقة للحل في عهد السيسي

سرعتها 10 جيجا بايت في الثانية.. مميزات أسرع شبكة "واي فاي" بالعالم

سرعتها 10 جيجا بايت في الثانية.. مميزات أسرع شبكة "واي فاي" بالعالم

لهواة الشهرة السريعة: "اخترع الكذبة.. وارميها على السوشيال"

لهواة الشهرة السريعة: "اخترع الكذبة.. وارميها على السوشيال"

نجوم الفن والغناء يعلنون تأييدهم للرئيس السيسي: احنا معاك ويسقط الخونة

نجوم الفن والغناء يعلنون تأييدهم للرئيس السيسي: احنا معاك ويسقط الخونة

حققت نتائج غير متوقعة.. أهم المعلومات حول انتخابات الرئاسة التونسية

حققت نتائج غير متوقعة.. أهم المعلومات حول انتخابات الرئاسة التونسية

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