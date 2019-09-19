قال رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، إن الحكومة تخطو خطوات أساسية باتجاه وضع السلاح بيد الدولة.

وأضاف في حوار قناة "السومرية نيوز" الإخبارية بثت اليوم الخميس:"اليوم وبشكل واسع جدا نخطو خطوات أساسية في وضع السلاح بيد الدولة"، مشيرا إلى أن "سبب هذا هو تعاون الأطراف الأخرى مع القرار ورؤيتها للمصلحة مع الدولة ومظلة الدولة".

وتابع عبدالمهدي، أن "القوى التي تختلف لا تعادي الدولة"، مشددا على "هيبة الدولة العراقية وسيطرتها مع الحفاظ على كل النظام الديمقراطي الموجود في البلاد"، وحول زيارته للصين، أكد رئيس الوزراء العراقي، أن زيارته الى بكين هي استكمال لما تم توقيعه من اتفاقات في 2015، موضحا أن محور الزيارة هو أن تكون الصين شريكا في مسألة البنى التحتية في البلاد.

وأشار عبدالمهدي، إلى أن "زيارتنا للصين هي استكمال لما تم توقيعه من اتفاقات في 2015 ووضع التفاصيل الأخرى وتفعيلها"، موضحا أن هناك عملا مستمرا مع الصين، وقال : لدينا صندوق معها غطاؤه النفط.