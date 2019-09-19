ضبطت مديرية أمن الجيزة 35 متهمًا في حملات أمنية على البؤر الإجرامية، وكشفت تحريات المباحث عن تورط المتهمين في قضايا اتجار بالمخدرات، وحيازة أسلحة نارية دون ترخيص.

وحرر ضباط إدارة المرور 6 آلاف مخالفة وإزالة إشغالات لتسهيل الحركة المرورية بعدة حملات بالمحافظة، تحت إشراف اللواء محمود عبدالرازق مدير الإدارة، والعميد أحمد الوتيدي رئيس مباحث المرور.

وجاءت الحملات بالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات وتنفيذ الأحكام والمرور، وتحت إشراف اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث