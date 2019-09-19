جددت نيابة العياط، صباح اليوم، حبس شاب لمدة 15 يوما، بعد أن نسبت إليه تهمة القتل العمد لشقيقه، عقب التعدي عليه بالضرب بـ"شومة"، حتى لفظ أنفاسة الأخيرة بسبب خلافات على الميراث، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.

جاء في تحريات المباحث وتحقيقات ضباط قطاع مباحث جنوب الجيزة، ووحدة مباحث العياط، أنَّ بداية الواقعة كانت بورود بلاغ للواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، إخطارًا بمقتل شاب بالعياط، وانتقلت قوات الأمن، تحت قيادة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث، واللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية، إلى مكان الواقعة.

وتبين أنَّ الجثة لشاب يبلغ من العمر (30 عامًا) مصابًا بكسر بالجمجمة نتيجة الضرب بآلة حادة، وأجرت القوات تحت قيادة العقيد علاء فتحي رئيس مباحث القطاع، والمقدم أحمد صبحي رئيس المباحث، أن شقيق المجني عليه وراء ارتكاب الواقعة وأنَّ خلافًا حدث بينهما بسبب الميراث دفع المتهم لضرب شقيقه على رأسه بشومة مسببًا له جرحًا عميقًا، ثم أنهال ضربًا عليه حتى سقط قتيلًا وفر المتهم هاربا، وألقى القبض على المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لخلافات بينهما حول الميراث.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأُحيل المتهم إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق، ولا تزال التحقيقات مستمرة.