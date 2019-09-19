أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أنَّ الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا، رصد خلال الـ24 ساعة الماضية 48 انتهاكًا لنظام وقف العمليات العسكرية، وقعت في محافظات: "إدلب 18 انتهاكا، واللاذقية 16، وحلب 13، وحماة 1".

وذكرت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم، أن الجانب التركي في اللجنة رصد من جانبه 33 انتهاكا في محافظات: اللاذقية 16، وإدلب 8، وحماة 8، وحلب 1، موضحا أنَّ مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة في سوريا، نفذ 2207 عمليات إنسانية بما يتجاوز 3 آلاف 598 طنًا من المساعدات الإنسانية.