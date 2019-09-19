وقعت مصر وإيطاليا اليوم مشروع إنشاء 10 صوامع رأسية وتطبيق نظام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على قطاع إدارة القمح بقيمة 360 مليون جنيه، في إطار الاتفاق الثالث لبرنامج مبادلة الديون الإيطالية المصرية.

وتولى توقيع الاتفاقات السفير جامباولو كانتيني سفير إيطاليا لدى القاهرة، واللواء شريف باسيلي رئيس الشركة القابضة للصوامع، بحضور وزير التموين والتجارة الداخلية.

ويهدف المشروع لإنشاء 10 صوامع حقلية / رأسية بمناطق إنتاج القمح في الشرقية والمنوفية، وتنفذه الشركة القابضة للصوامع والتخزين.

وأوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنّ اتفاق اليوم يأتي في إطار الاتفاق الثالث للبرنامج المصري الإيطالي لمبادلة الديون من أجل التنمية، وهو عبارة عن استخدام هذه الديون في مشاريع تنموية بدلا من دفعها إلى الجانب الإيطالي، ما يساعد في تحسين حياة المواطنين المصريين، مشيرة إلى أنّ القيمة الإجمالية للبرنامج تبلغ 350 مليون يورو، مؤكدة متانة وعمق العلاقات الاستراتيجية الاقتصادية القوية بين مصر وإيطاليا.

وتابعت الوزارة أنّ المشروع من أهم المشروعات لتخزين الصوامع على أفضل تكنولوجيا حديثة في أكبر 3 محافظات تنتج القمح، وهي الشرقية والمنوفية والمنيا.

وأكد السفير جامبولو كانتيني سفير إيطاليا لدى القاهرة، أنّ برنامج مبادلة الديون من أجل التنمية يركز على تحقيق التنمية المستدامة وتحفيز النمو الاقتصادي في مصر، وهو من أهم البرامج التنموية التي تدعمها الحكومة الإيطالية.